Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в пятницу.

Такой прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, опубликованном ЦБ РФ в пятницу.

По словам Заботкина, "в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска".

"Экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию", - продолжил он.

"По мере перестройки экономики ее рост возобновится. В четвертом квартале 2023 года к четвертому кварталу 2022 года в годовом выражении рост ВВП составит от 1% до 2,2%. Хотя по 2023 году в целом будет снижение из-за высокой базы сравнения первого полугодия", - сказал зампред ЦБ РФ.

ЦБ РФ Банк России Алексей Заботкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

НРД оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });