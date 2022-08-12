В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в пятницу.

Такой прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, опубликованном ЦБ РФ в пятницу.

По словам Заботкина, "в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска".

"Экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию", - продолжил он.

"По мере перестройки экономики ее рост возобновится. В четвертом квартале 2023 года к четвертому кварталу 2022 года в годовом выражении рост ВВП составит от 1% до 2,2%. Хотя по 2023 году в целом будет снижение из-за высокой базы сравнения первого полугодия", - сказал зампред ЦБ РФ.