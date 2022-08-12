При реализации базового прогноза ЦБ внеочередных заседаний по ДКП не будет до конца года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России не будет проводить внеочередные заседания совета директоров до конца 2022 года, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, сообщил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Говоря об остатке этого года и дальше, если ситуация будет развиваться в рамках базового прогноза, то, честно говоря, это развитие заметно более эволюционное, чем то, которое было в течение марта-июня этого года, и в этом смысле я, честно говоря, не ожидаю, что нам понадобятся какие-то внеочередные заседания. Но эта опция всегда остается, если что-то подойдет за рамками базового прогноза", - сказал он.

"Внеочередные заседания они на то и внеочередные, что мы о них заранее не предупреждаем, в силу того, что мы их не планируем заранее. Действительно, в этом году их пришлось задействовать чаще, чем когда-либо на моей памяти, честно говоря. Это было связано с тем, что ситуация менялась быстро и прогноз менялся быстро. И здесь я просто хочу подчеркнуть, что, если поступающие данные или резкое изменение ситуации диктуют необходимость принять решение по ключевой ставке здесь и сейчас, такое решение совет директоров уполномочен принять и будет готов это сделать", - отметил Заботкин.

ЦБ 12 августа обнародовал график заседаний на 2023 год. Первое заседание по ключевой ставке назначено на 10 февраля.