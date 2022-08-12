Пассажиропоток аэропортов Москвы в июле сократился на 32% к 2019 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сократился к июлю 2021 года на 5%, сообщил Департамент транспорта Москвы. По сравнению с июлем доковидного 2019 года он уменьшился на 32%.

Показатель в абсолютном выражении не приводится.

К июню общий пассажиропоток трех аэропортов вырос на 21%: на внутренних рейсах - на 22%, на международных - на 19%.

Самыми популярными внутренними направлениями из Москвы Дептранс назвал Сочи, Петербург и Калининград, заграничными - Анталью, Стамбул, Ереван.