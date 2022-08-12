Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Пассажиропоток аэропортов Москвы в июле сократился на 32% к 2019 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сократился к июлю 2021 года на 5%, сообщил Департамент транспорта Москвы. По сравнению с июлем доковидного 2019 года он уменьшился на 32%.

Показатель в абсолютном выражении не приводится.

К июню общий пассажиропоток трех аэропортов вырос на 21%: на внутренних рейсах - на 22%, на международных - на 19%.

Самыми популярными внутренними направлениями из Москвы Дептранс назвал Сочи, Петербург и Калининград, заграничными - Анталью, Стамбул, Ереван.

Москва Детранс Шеремтьево Домодедово Внуково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ не исключили снижения продовольственных цен в августе-сентябре

Экономика США показала худшую динамику среди стран G7 во II квартале

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });