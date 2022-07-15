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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Аэропорт "Внуково" в 2022 году ожидает падения пассажиропотока на 22-28%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Внуково" в 2022 году ожидает падения пассажиропотока на 22-28% относительно прошлого года, следует из слов замгендиректора по коммерции аэропорта Антона Кузнецова.

"Прогнозировать сейчас очень сложно, потому что много неизвестных впереди, но мы в принципе ожидаем порядка 13-14 млн пассажиров в этом году", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

За первое полугодие число перевезенных через "Внуково" пассажиров, по его словам, упало примерно на 20%.

В 2021 году "Внуково" обслужило 18 млн пассажиров, что составляет 75% от результата доковидного 2019 года, следует из данных Росавиации.

В сравнении с 2020 годом, когда авиасообщение было существенно ограничено из-за COVID-19, показатель вырос на 43%.

Самый большой вклад в общий пассажиропоток аэропорта вносят авиакомпании "Победа", "ЮТэйр" и Turkish Airlines, отметил Кузнецов, всего около 70%.

Обсуждаемый в СМИ перевод рейсов "Победы" из "Внуково" в "Шереметьево" он комментировать не стал. "Я думаю, вы обладаете той же информацией, что и мы. Я не могу вам ответить на этот вопрос - надо у "Победы" спросить", - сказал Кузнецов.

Внуково
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