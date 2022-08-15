В сентябре пройдет отбор индустриальных центров компетенций по импортозамещению ПО

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первые индустриальные центры компетенций (ИЦК) по замещению импортного программного обеспечения могут быть отобраны правительственной комиссией по цифровому развитию уже в сентябре, заявил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Мипромторга Денис Мантуров.

"В настоящее время получено более 320 проектов от 161 предприятия промышленности, проводится работа по отбору наиболее перспективных проектов программного обеспечения, выносятся на обсуждение проблемные вопросы по каждой отрасли, - рассказал он. - Уже в августе проекты индустриальных центров будут структурированы, дополнены финансово-экономическими обоснованиями и в сентябре должны пройти отбор".

Создание и запуск таких центров должны обеспечить выполнение требований указа президента Владимира Путина о запрете использования иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (в России их более 50 тысяч) с 2025 года.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать вопрос создания ИЦК.

"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", - говорил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что правительство намерено выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений. При этом формировать заказ на разработку ПО в соответствии с потребностями различных секторов экономики будут 35 индустриальных центров компетенций.

При этом Чернышенко отмечал, что создано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, в том числе машиностроения, металлургии, электроники и микроэлектроники, связи, образования, транспорта, экологии, которые возглавят заместители глав профильных ведомств.

"Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений", - говорил Чернышенко.

Мантуров в интервью рассказал также, что в сейчас Минпромторг создает мультисервисную промышленную платформу, которая объединит все предложения по промышленному ПО от российских разработчиков. Эта платформа, по его словам, уже находится в процессе запуска и первые сервисы будут готовы до конца августа, а их релиз состоится уже в этом сентябре после комплексного тестирования.

"Пользователям откроется доступ к базовому набору автоматических сервисов, а также возможность получить дополнительную экспертную поддержку, - рассказал Мантуров. - Расширенная версия увидит свет в конце этого года. Важно подчеркнуть, что экосистема будет активно развиваться с учетом обратной связи от участников, в том числе по потребностям в отсутствующем программном обеспечении для формирования заказа на разработку такого ПО".

Основными партнерами по созданию и развитию этой платформы являются госкорпорации "Ростех" и "Росатом", а также ОАО "РЖД". По словам Мантурова, с этими компаниями запланированы пилотные проекты по цифровой трансформации бизнеса и отработке клиентского пути по внедрению инженерного и промышленного ПО от различных поставщиков: "Топ Системы", 1С, "Аскон", "Нанософт", "Тесис" и других.

Стоит отметить, что вопросами импортозамещения ПО корпоративного класса, в том числе инженерного, озабочены не только ведомства, но и сами компании. После введения антироссийских санкций и ухода из России иностранных ИТ-вендоров компании в ряде сегментов экономики занялись вопросами координации усилий по импортозамещению ИТ-решений, обмена компетенциями.