ФАС разъяснит особенности закупок по разработке софта у единственного поставщика

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовит разъяснение для госкомпаний об особенностях закупок импортозамещающих ИКТ-проектов у единственного поставщика, говорится в перечне поручений правительства по итогам сессии об импортозамещенных решений, отобранных центрами компетенций для масштабирования в отраслях".

Одно из поручений этого перечня предусматривает, что ФАС вместе с Минцифры должно до 30 сентября подготовить и выпустить разъяснение о возможности размещения госкомпаниями (субъектами закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - 223-ФЗ), являющимися заказчиками отраслевых решений и ПО, заказов у едпоставщиков по реализации проектов, одобренных президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Речь идет о госкомпаниях, которые участвуют в работе 35 отраслевых индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. К настоящему времени эти ИЦК отобрали пул проектов по разработке импортозамещающего ПО (более 320 проектов). Анализом и формированием перечня проектов, которые будут реализовываться в рамках ИЦК, в настоящее время занимается Минцифры.

После утверждения этого перечня центры запустят реализацию этих проектов. В том числе, на базе и с участием госкомпаний-участников ИЦК. Это, в свою очередь, потребует от последних осуществление закупок услуг - например, у конкретных IT-компаний. То есть потребуется проводить такие закупки неконкурентными способами. Предполагается, что разъяснение ФАС и Минцифры о порядке осуществления таких закупок в рамках проектов ИЦК позволит избежать ошибок и сложностей при их проведении.

Программа формирования ИЦК была запущена летом.

В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что правительство намерено выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений. При этом формировать заказ на разработку ПО в соответствии с потребностями различных секторов экономики будут 35 индустриальных центров компетенций.

При этом Чернышенко отмечал, что создано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, в том числе машиностроения, металлургии, электроники и микроэлектроники, связи, образования, транспорта, экологии, которые возглавят заместители глав профильных ведомств.

"Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений", - говорил Чернышенко.

Многие крупные госкомпании принимают участие в работе нескольких ИЦК, смежных с их основным направлением бизнеса.