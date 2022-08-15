Первый замгендиректора авиакомпании "Аврора" возглавил "Победу"

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первый замгендиректора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук назначен гендиректором лоукостера "Победа".

"Решением совета директоров авиакомпании "Победа" по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук", - сообщила пресс-служба "Победы".

Тыщук занимал пост первого замгендиректора "Авроры" с 2013 года. На должность главы "Победы" он утвержден сроком на 5 лет и приступит к исполнению обязанностей 16 августа, отметили в компании.

Ранее о возможном назначении Тыщука гендиректором "Победы" сообщал источник "Интерфакса" в группе "Аэрофлот".

После ухода с должности главы "Победы" Андрея Калмыкова в марте этого года временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков. До этого Юриков занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московском "Внуково". Выполняет рейсы на Boeing 737.

"Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, менее 1% - у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".