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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Источник сообщил о выдвижении топ-менеджера "Авроры" на пост гендиректора "Победы"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Первый замгендиректора, глава приморского филиала авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук стал кандидатом на пост гендиректора лоукостера "Победа", сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

По его словам, совет директоров "Победы" планирует рассмотреть вопрос о назначении CEO в ближайшее время. Других кандидатов на этот пост, кроме Тыщука, он не назвал.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Победы".

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, руководивший перевозчиком с 2014 года, ушел из компании в марте. После этого врио гендиректора был Андрей Юриков - прежний замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Она базируется в московском "Внуково".

"Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, менее 1% - у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".

Победа Андрей Калмыков Андрей Юриков Аврора Дмитрий Тыщук
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