БКИ "Эквифакс" полностью перешло в собственность новых инвесторов ХКФ банка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ХКФ банк вышел из капитала БКИ "Эквифакс", передав долю в бюро одному из своих новых совладельцев.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем 25% БКИ "Эквифакс" 12 августа стал Дмитрий Чемендряков. Таким образом, кредитное бюро полностью перешло в собственность группы инвесторов, которые в мае приобрели ряд российских финансовых активов чешской Home Credit.

В начале августа владельцем 25% "Эквифакса" стал экс-глава РТС Иван Тырышкин. Ранее эта доля принадлежала чешской компании Global Payments Europe. Затем из капитала своей российской "дочки" вышло крупное американское бюро кредитных историй Equifax, передав 50% БКИ "Эквифакс" Ибрагиму Загидулину и Елизавете Чайке (им принадлежит по 25% бюро).

Ранее Equifax в отчетности сообщила, что решила выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и "не ожидает будущих экономических выгод" от операций "Эквифакса". В этой связи Equifax отразила убыток в $19,5 млн.

Бюро кредитных историй "Эквифакс" входит в тройку крупнейших БКИ в России, предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. База бюро, по его данным, состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются, Equifax сообщала, что в 2021 году получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В конце мая Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам. Тогда Тырышкин получил 9,91% ХКФ банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%.

По итогам 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".