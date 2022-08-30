БКИ "Эквифакс" после ухода американского инвестора сменило название

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - БКИ "Эквифакс" после выхода из его капитала американского бюро кредитных историй Equifax сменило название на "Скоринг бюро".

По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 августа.

Equifax в начале августа передал свою долю в российском "Эквифаксе" двум новым совладельцам ХКФ банка: Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка получили по 25% бюро. До этого еще 25% российского бюро получил экс-глава РТС Иван Тырышкин (ранее эта доля принадлежала чешской компании Global Payments Europe). Позднее из капитала "Эквифакса" вышел ХКФ банк, передав 25% бюро одному из своих новых совладельцев - Дмитрию Чемендрякову. Таким образом, "Эквифакс" полностью перешел в собственность новых инвесторов ХКФ банка.

Ранее Equifax в отчетности сообщила, что приняла решение выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и "не ожидает будущих экономических выгод" от операций "Эквифакса". В этой связи Equifax отразила убыток в $19,5 млн.

Бюро кредитных историй "Эквифакс" входит в тройку крупнейших БКИ в России, предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. База бюро, по его данным, состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются, Equifax сообщала, что в 2021 году получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В конце мая Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам: Тырышкин получил 9,91% банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%. Контроль в ХКФ банке чешская группа утратила в середине июня, передав по 1% гражданину Грузии Авигдору Ярдени. В августе группа совсем вышла из капитала кредитной организации, передав ей 49,5%.

По итогам 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".