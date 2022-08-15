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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Промсвязьбанк открыл офис в Харьковской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк открыл офис в городе Купянске Харьковской области, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В течение 2022 года ПСБ будет развивать сеть отделений на территории региона и поэтапно расширять набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг", - сказано в сообщении.

Сейчас физическим лицам доступны открытие и выдача дебетовых карт, а также снятие и пополнение денежных средств, открытие накопительных счетов и вкладов, переводы на карты и счета российских банков. Юридические лица могут в офисе банка получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить денежные переводы, а также подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию.

В июне ПСБ сообщил о начале обслуживания населения и бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках. Планируется, что до конца 2022 года жителям республик станет доступен полный спектр услуг банка.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2021 года ПСБ занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Хроника 24 февраля – 15 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Промсвязьбанк ДНР ЛНР Харьковская область Украина Купянск
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