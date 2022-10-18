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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Российский ЦМРбанк начал оказывать банковские услуги в ДНР и ЛНР

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский ЦМРбанк вслед за Промсвязьбанком начал предоставлять банковские услуги на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Банк начал работать в Донецке, Макеевке и Луганске. Его клиенты могут открыть счет, провести платеж, получить консультацию по оформлению контрактов и направить заявку на получение кредита, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В июне предоставлять банковские услуги в ДНР и ЛНР начал Промсвязьбанк.

ЦМРбанк основан в 2015 году. Приоритетным направлением для себя банк называет работу с малым и средним бизнесом. Помимо головного офиса в Москве, у него есть филиалы и дополнительные офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Белгороде, Симферополе, Джанкое и Красноперекопске.

По состоянию на 2020 год банк принадлежал компании АО "Форвард", свидетельствует его отчетность по РСБУ.

Кредитный портфель банка на конец сентября 2021 года составлял 87,7 млрд рублей, прибыль - около 1,1 млрд рублей.

ЦМРбанк Промсвязьбанк ЛНР ДНР Донецк Макеевка Лушанск
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