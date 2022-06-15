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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Запорожской области, находящейся под контролем российских военных, Евгений Балицкий подписал распоряжение о списании долгов по кредитам в украинских банках, сообщается в его телеграм-канале в среду.

"Подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков", - говорится в сообщении.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Украина Запорожская область
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