ФАС оценит запрос Х5 о покупке восточносибирских "Слаты" и "Красного Яра"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба получила от Х5 Group ходатайства о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих группам компаний "Слата" и "Красный Яр"

"Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок ритейла", - сообщила ФАС.

Ранее X5 Retail Group N.V. сообщила в начале августа, что покупает контрольные доли в компаниях "Красный Яр" и "Слата" - одних из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. Речь идет о почти 600 магазинах в Красноярском крае, Туве, Хакасии, Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае.