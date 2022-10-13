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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

ФАС разрешила Х5 купить доли в сетях "Слата" и "Красный Яр", выдав предписания

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих компаниям ООО "Маяк" (сеть супермаркетов "Слата") и ООО "Смарт" (гастрономы "Красный Яр"), при условии исполнения предписаний, сообщило ведомство.

Одно из условий - обеспечение взятых на себя дополнительных социальных обязательств, направленных на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.

Так, ФАС предписала распространить действующие в Х5 добровольные социальные обязательства на присоединяемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Слата" и "Красный Яр" наценки на отдельные позиции продовольственных товаров в течение года с момента совершения сделок будут установлены на уровне не выше 10% или 5% от цены приобретения.

Кроме того, в соответствии с предписанием ФАС при осуществлении сделки Х5 и "Смарт" должны до 1 октября 2023 года снизить до 35% долю от общего оборота продовольственных товаров в границах одного из муниципальных образований Красноярского края.

Также смена собственника не должна негативно отразиться на контрагентах приобретаемых торговых сетей, поэтому служба предписала обеспечить исполнение всех заключенных приобретаемыми компаниями договоров и дополнительные меры поддержки поставщиков продовольственных товаров.

Исполнение предписаний обеспечит сохранение конкуренции и повысит доступность социально значимых продовольственных товаров для граждан, полагает ФАС. Неисполнение предписаний влечет за собой административную ответственность и является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Сделка по покупке долей в "Слате" и "Красном Яре"

Как сообщалось, Х5 в августе договорилась о стратегическом партнерстве с группами компаний "Красный Яр" и "Слата" - одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. Стратегический альянс предполагает, что Х5 приобретет 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". Сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.

Позднее Х5 учредила ООО "Икс5-Восточная Сибирь", в которой владеет 70% долей. Через эту компанию будет осуществляться управление сетями "Красный Яр" и "Слата". В свою очередь, стратегическое управление этой УК будет осуществлять совет директоров, в который войдут представители X5, а также представители торговых сетей "Красный Яр" и "Слата". При этом операционное управление двумя торговыми сетями будет осуществляться их текущим менеджментом, сообщала Х5 ранее.

ГК "Красный Яр" включает 226 магазинов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тыс. кв. м, ГК "Слата" - 362 магазина "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тыс. кв. м (по данным на момент объявления о сделке).

Х5 - крупнейший по выручке ритейлер в России. На конец июня группа объединяла 19 779 магазинов.

X5 Group ФАС
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