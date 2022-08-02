X5 Group купит контроль в двух крупных розничных сетях Восточной Сибири

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер X5 Group N.V. покупает контрольные доли в компаниях "Красный Яр" и "Слата" - ведущих ритейлерах Восточной Сибири, сообщается в пресс-релизе Х5.

Приобретаемые сети управляют почти 600 магазинов в Красноярском крае, Туве, Хакасии, Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае.

На сделки потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы.

"После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики", - говорится в пресс-релизе.

ГК "Красный Яр" включает 226 магазинов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тыс. кв. метров, ГК "Слата" - 362 магазина "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тыс. кв. метров.

Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тыс. кв. метров: один объект находится в Красноярске, два - в Иркутской области, один - в Забайкальском крае.

В Сибири с 2016 года работает сеть "Пятерочка", принадлежащая Х5, сейчас это 1 095 магазинов. В Сибирском округе находятся также два распределительных центра компании", - уточняется в пресс-релизе.

За счет этой сделки Х5 надеется значительно расширить присутствие в Восточной Сибири. Группа намерена опираться на опыт новых партнеров в регионе, а они смогут использовать возможности закупок Х5, логистики, работы с данными и других практик компании как ведущего ритейлера страны, объяснил через пресс-службу главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Председатель совета директоров ГК "Слата" Вячеслав Заяц сказал через пресс-службу, что за счет этого партнерства рассчитывает, что сеть станет передовой компанией и качественно улучшит предложения и сервисы для покупателей.

Глава совета директоров ГК "Красный Яр" Дмитрий Саенко заявил: "В партнерстве важны сильные черты каждого. Региональные сети лучше понимают потребности своего покупателя и расположены в лучших местах, федеральные компании имеют большую экспертизу в закупках. Такая синергия обеспечит компаниям большие возможности для развития сотрудничества".