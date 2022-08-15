"Ростелеком" уведомил Ситибанк о проведении автоматической конвертации ADR

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Ростелеком" направил уведомление в Ситибанк о согласии на проведение автоматической конвертации американских депозитарных расписок (АДР), удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций, которые учитываются в российских депозитариях, говорится в сообщении компании.

Уведомление направлено во исполнение закона 319-ФЗ от 14 июля 2022 года, который предусматривает возможность конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов без участия иностранного банка-депозитария. По закону такие расписки должны быть автоматически, без участия держателей, конвертированы в акции российских эмитентов.

Процесс автоматической конвертации депозитарных расписок (DR), которые учитываются российскими депозитариями, займет примерно 2,5-3 недели, сообщил в понедельник Банк России.

Кроме того, "Ростелеком" уведомил держателей своих ADR об их праве на принудительную конвертацию бумаг, которые учитываются в иностранных депозитариях. Также эта процедура доступна тем держателям, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за введенных ограничительных мер.

"При желании держатель вправе принять участие в принудительной конвертации до 12 октября 2022 года включительно и обратиться с заявлением в АО КБ "Ситибанк", приложив к нему документы, свидетельствующие о владении АДР, об иностранном номинальном держателе и другую релевантную информацию", - говорится в сообщении компании.

Она уточняет, что конвертация состоится, если у Ситибанка "не возникнет обоснованных сомнений в полноте или достоверности сведений", указанных в заявлении, а также если общее количество ADR, указанных всеми заявителями, не превысит количество расписок, находящихся в обращении.

Весной 2022 года сообщалось, что "Ростелеком" прекращает с 8 июля программу ADR и уведомил банк-депозитарий Citibank N.A. о расторжении депозитного соглашения.

По данным отчета компании за II квартал 2021 года, в виде ADR обращается 1,3% обыкновенных акций "Ростелекома" (одна ADR соответствует шести обыкновенным акциям). Торги ADR осуществляются вне листинга на внебиржевом рынке США OTC Markets Group (на торговой площадке OTCQX), Лондонской, Франкфуртской и иных зарубежных фондовых биржах.