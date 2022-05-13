"Ростелеком" свернет программу ADR с 8 июля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" прекратит с 8 июля программу американских депозитарных расписок (ADR), выпущенных на обыкновенные акции компании.

Оператор сообщил, что 29 апреля он уведомил банк-депозитарий Citibank N.A. о расторжении депозитного соглашения о программе.

"Прекращение программы ADR компании будет осуществляться согласно условиям депозитного соглашения, датой окончания действия которого является 8 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Владельцы депозитарных расписок могут обращаться в банк-депозитарий Citibank N.A. по вопросам их погашения и получения акций "Ростелекома".

В отчете компании за II квартал 2021 года говорилось, что в виде ADR обращается 1,3% обыкновенных акций "Ростелекома" (1 АДР соответствует 6 обыкновенным акциям). Торги ADR осуществлляются вне листинга на внебиржевом рынке США OTC Markets Group (на торговой площадке OTCQX), Лондонской, Франкфуртской и других зарубежных фондовых биржах.

"Ростелеком" в мае 2011 года получил разрешение ФСФР на организацию обращения ценных бумаг за пределами России - на Лондонской фондовой бирже. Разрешение было выдано в отношении 735,8 млн обыкновенных акций, но не более 25% от общего количества бумаг этого типа.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 282 997 929 обыкновенных и 209 565 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля.

Росимуществу принадлежит 38,2% обыкновенных акций (35,91% уставного капитала) "Ростелекома", ВТБ - 8,44% и 7,92% соответственно, АО "Телеком Инвестиции" (в котором у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2) - 20,98% и 19,72%, ВЭБ - 3,36% и 3,16% уставного капитала.

В России с 27 апреля действует закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих. У компаний было время до 5 мая попросить у Минфина разрешение сохранить листинг расписок.