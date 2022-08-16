HBO сократил 14% сотрудников ради снижения расходов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский стриминговый сервис HBO сократил около 14% сотрудников, или 70 рабочих мест, на фоне мер по снижению расходов в материнской компании Warner Bros. Discovery Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Основная доля сокращений пришлась на сервис HBO Max, запущенный в 2020 году, были затронуты подразделения, занимающиеся реалити-шоу и документальными фильмами, а также семейными программами.

Сокращения стали частью более масштабного пересмотра структуры стримингового сервиса после того, как в компании прошлой весной сменилось руководство в результате выделения подразделения WarnerMedia, принадлежавшего AT&T Inc., в отдельный сегмент и его слияния с Discovery.

Warner Bros. Discovery также работает над тем, чтобы объединить HBO Max с другим стриминговым сервисом, Discovery+. Ранее в августе компания сообщила, что новая объединенная стриминговая платформа будет запущена в США летом 2023 года.

Warner Bros. Discovery накопила задолженность в размере около $53 млрд, она планирует продолжать сокращать персонал, отмечает WSJ.