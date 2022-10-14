Криптоброкер NYDIG уволил около трети сотрудников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Криптоброкер New York Digital Investment Group (NYDIG) уволил около трети сотрудников в сентябре, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Руководители компании сообщили о сокращениях примерно 110 работникам 22 сентября, по данным собеседников WSJ. NYDIG пошла на этот шаг, чтобы сократить издержки и сфокусироваться на ключевом бизнесе.

Почти двумя неделями ранее NYDIG сообщила об изменениях в топ-менеджменте. Главный исполнительный директор компании Роберт Гатман и президент Ян Жао ушли в отставку 3 октября. Их места заняли соответственно бывший глава институционального финансирования Теджас Шах и руководитель платежного отдела Нейт Конрад.

NYDIG была основана в 2017 году. Компания предлагает услуги торговли, хранения и управления криптовалютами для институциональных инвесторов.

В декабре NYDIG привлекла $1 млрд и получила оценку в $7 млрд в ходе раунда финансирования. Тогда компания сообщила, что полученные средства намерена направить на дальнейшее развитие своей платформы и расширение штата сотрудников.