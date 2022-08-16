"Газпром" допустил подорожание газа в Европе зимой выше уровня в $4000 за тысячу кубов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Цены в Европе зимой могут превысить $4000 за тысячу кубометров, сообщил "Газпром".

Компания отметила, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2500 за тысячу кубометров.

"По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

"Газпром" также отмечает, что, по данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.

Ранее в этом году, 7 марта, цена на газ в Европе почти достигла озвученного показателя. Апрельский фьючерс на TTF в этот день торговался на уровне $3898.

Спотовые цены на газ в Европе выросли на фоне выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток". За ними растут и котировки газа в Азии. Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки из-за нарушения графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая" и ремонта турбин.