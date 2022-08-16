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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2502 за тысячу кубометров.

Дороже газ в Европе торговался только в начале марта текущего года: 7 марта контракт "на день вперед" на TTF закрылся на отметке $2437 за тысячу кубометров. При этом в течение того памятного дня ближайший (апрельский) фьючерс взлетал до $3898.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2121, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе выросли из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Его мощность сократилась в пять раз в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Рост котировок европейского спота подстегнула конкуренция с Азией за свободные объемы сжиженного природного газа. Ограничив себе доступ к российскому газу, Европа пытается найти спасение на рынке СПГ, сделав его максимально дефицитным.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановилась часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.

Европа
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