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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил рубеж 2200 пунктов впервые с начала августа на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и замедлившей снижение нефти.

К 14:17 по Москве индекс МосБиржи составил 2200,05 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1131,89 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,7%.

В лидерах роста выступают акции Polymetal (+6,7%), расписки TCS Group (+5,1%), "Газпрома" (+3,7%), ПАО "Полюс" (+3,6%), "АЛРОСА" (+3,5%), "Татнефти" (+2,7% и +5,4% "префы").

"Газпром" сообщил во вторник, что цены на газ в Европе зимой даже по консервативному прогнозу могут превысить $4000 за 1 тыс. кубометров. Компания отмечает, что на спотовых биржах Европы цены на газ уже пробили отметку $2500 за тысячу кубометров.

Поддержку акциям "Татнефти" оказало решение совета директоров на заочном заседании в понедельник рекомендовать акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию каждого типа. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября. Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

МосБиржа РТС
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