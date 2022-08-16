"Россети" и ФСК уведомили депозитарий о необходимости конвертации GDR в акции

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" и пока подконтрольное ему ПАО "ФСК ЕЭС" направили Райффайзенбанку уведомление о необходимости автоматической конвертации GDR компании в обыкновенные акции, сообщили энергокомпании. Райффайзенбанк – депозитарий, в котором открыт счет депо их депозитарных программ.

Российские эмитенты должны были уведомить депозитария о запуске этого процесса до 19 августа, сообщал ранее ЦБ. "В апреле 2022 года закон обязал российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Однако из-за санкционных ограничений возникли сложности с проведением таких процедур. Автоматическая конвертация позволяет инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру", - пояснялось в сообщении банка.

Процесс автоматической конвертации депозитарных расписок, которые учитываются российскими депозитариями, займет примерно 2,5-3 недели, отмечали в ЦБ.

Ранее о запуске этой процедуры также сообщило ПАО "Интер РАО". В сообщении компании пояснялось, что процедура автоматической конвертации GDR применяется к любому владельцу расписок в случае, если его права на них учитываются в российской системе учета (на счете в российском депозитарии, в том числе в НКО АО НРД). Закон также предусматривает возможность принудительной конвертации в случае, если учет прав на GDR осуществляется иностранными организациями.

Торги расписками "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" (прежнее название "Россетей" - ИФ) начались на Лондонской бирже в 2011 году. Компании приняли решение отказаться от листинга в начале мая.

"Объем депозитарных расписок по обеим компаниям незначителен и не оказывает существенного влияния", - говорили ранее "Интерфаксу" в "Россетях", комментируя планы обеих компаний.

ПАО "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Основным акционером "Россетей" является государство в лице Росимущества с долей 88,04%.

"ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК.

В июле компании сообщили о планах по реорганизации: "Россети" будут присоединены к "ФСК" наряду с другими сетевыми компаниями, новая структура получит название "Федеральная сетевая компания - Россети".