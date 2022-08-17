"Полюс" объявил о начале автоматической конвертации депозитарных расписок

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Полюс" уведомил держателей депозитарных расписок о начале процедуры автоматической конвертации.

Автоматическая конвертация применяется только в отношении владельцев депозитарных расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях, напоминает "Полюс". По оценке компании, доля таких бумаг не превышает 0,5% от всего объема депозитарной программы "Полюса".

"Полюс" в мае получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на сохранение программ депозитарных расписок. Речь идет о депозитарных акциях и американских депозитарных акциях, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Она разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшие акционеры компании - Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).