После объединения "Россетей" и ФСК их назовут "Федеральная сетевая компания - Россети"

Сокращенным наименованием останется ПАО "Россети"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - После присоединения "Россетей" к подконтрольной холдингу сейчас "ФСК ЕЭС" компанию переименуют в ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети", следует из материалов к внеочередному собранию акционеров ФСК.

Такие изменения содержатся в проекте обновленного устава компании. При этом сокращенным наименованием останется ПАО "Россети".

О том, что ФСК присоединит к себе материнскую ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети", стало известно в середине июля. Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

В начале августа в рамках этой сделки совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал внеочередному собранию акционеров увеличить акционерный капитал компании на 1,75 трлн обыкновенных акций номиналом 50 копеек каждая. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд рублей.

Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС".

После реорганизации доля участия государства в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

Оставшиеся непогашенные акции "ФСК ЕЭС", принадлежавшие "Россетям", сформируют казначейский пакет акций на балансе объединенной компании в размере около 5% от уставного капитала. Как сообщается в материалах ФСК, казначейки "должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на эти акции к ПАО "ФСК ЕЭС". "В ином случае общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" должно принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО "ФСК ЕЭС" путем погашения указанных акций", - говорится в материалах к собранию.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети России. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

Сейчас ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

"Кубанские магистральные сети" и "Томские магистральные сети" являются "дочерними" для ФСК структурами. В первой компании ФСК принадлежит 100% капитала, во второй - 90,48%.

Что касается "ДВЭУК-ЕНЭС", то сейчас единственным акционером этой структуры является Росимущество. В прошлом активы "ДВЭУК" были поделены между ФСК и "РусГидро", сама "ДВЭУК" была разделена на две компании - "ДВЭУК-ЕНЭС" и "ДВЭУК-ГенерацияСети". В начале июля акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу государства на общую сумму 10 млрд рублей для получения "ДВЭУК-ГенерацияСети" и "Сахалинской энергетической компании".

Внеочередное собрание акционеров ФСК по вопросу реорганизации состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа). Цена выкупа у несогласных с реорганизацией "Россетей" составит 0,6058 рубля за обыкновенную акцию и 1,273 рубля за "преф". Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 копейки.