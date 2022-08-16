Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Доходность госбондов США растет в преддверии публикации протокола ФРС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций демонстрирует умеренный рост во вторник, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы в среду.

Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 2,864% по сравнению с 2,787% на закрытие торгов в понедельник, согласно данным Dow Jones.

Доходность двухлетних казначейских бондов повысилась до 3,232% по сравнению с 3,178% в понедельник, а показатель 30-летних гособлигаций увеличился до 3,162% против 3,103%.

"Мы полагаем, что протокол июльского заседания ФРС может оказаться довольно "ястребиным". Центробанк отказался от слов, что ставка будет определяться отдельно на каждом последующем заседании, но не от прогноза по ставке в целом", - написали аналитики Mizuho Securities Алекс Пелле и Стивен Риккьюто.

"Рынок интерпретировал итоги июльского заседания как "голубиные", несмотря на подъем ставки на 75 базисных пунктов, и в ответ на это руководители Федрезерва потратили значительную часть последних недель на то, чтобы вывести рынок из заблуждения, что центробанк откажется от следования своим прогнозам в сфере денежно-кредитной политики", - добавили они.

США US Treasuries ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });