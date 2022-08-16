Доходность госбондов США растет в преддверии публикации протокола ФРС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций демонстрирует умеренный рост во вторник, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы в среду.

Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 2,864% по сравнению с 2,787% на закрытие торгов в понедельник, согласно данным Dow Jones.

Доходность двухлетних казначейских бондов повысилась до 3,232% по сравнению с 3,178% в понедельник, а показатель 30-летних гособлигаций увеличился до 3,162% против 3,103%.

"Мы полагаем, что протокол июльского заседания ФРС может оказаться довольно "ястребиным". Центробанк отказался от слов, что ставка будет определяться отдельно на каждом последующем заседании, но не от прогноза по ставке в целом", - написали аналитики Mizuho Securities Алекс Пелле и Стивен Риккьюто.

"Рынок интерпретировал итоги июльского заседания как "голубиные", несмотря на подъем ставки на 75 базисных пунктов, и в ответ на это руководители Федрезерва потратили значительную часть последних недель на то, чтобы вывести рынок из заблуждения, что центробанк откажется от следования своим прогнозам в сфере денежно-кредитной политики", - добавили они.