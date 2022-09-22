Доходность двухлетних US Treasuries достигла максимума с 2008 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доходность двухлетних гособлигаций США поднялась выше 4,1% годовых, достигнув максимума с финансового кризиса 2008 года, сообщает MarketWatch.

Это обусловлено "ястребиными" комментариями главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по итогам сентябрьского заседания, на котором базовая процентная ставка была повышена на 75 базисных пунктов - до 3-3,25% годовых.

"Хотя повышение ставок в США на 75 базисных пунктов было в значительной степени ожидаемым, особенно после того, как инфляция в США в августе оказалась более сильной, чем ожидалось, обсуждения этого решения заставили рынки взволноваться, - полагает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд. - Пауэлл отметил, что не существует безболезненного способа взять инфляцию под контроль".

Рынки оценивают с вероятностью в 70%, что ФРС поднимет процентные ставки еще раз на 75 б.п. - до диапазона 3,75-4% годовых - на заседании в начале ноября. Исходя из котировок фьючерсов, к апрелю 2023 года ставка вырастет до 4,63% годовых, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Экономист Barclays Джонатан Миллер прогнозирует, что диапазон ставки достигнет пика в диапазоне 4,5-4,75% в первом квартале 2023 года.

Доходность двухлетних US Treasuries в ходе торгов в четверг выросла до 4,105% годовых по сравнению с 4,04% днем ранее. Доходность десятилетних гособлигаций повысилась до 3,56% годовых с 3,53%, тридцатилетних - находится в районе 3,5% годовых.