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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Рынок акций РФ во вторник превысил 2200п по индексу МосБиржи

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, несмотря на сохраняющееся снижение нефтяных цен. Индекс МосБиржи впервые с конца июля закрылся выше рубежа 2200 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов и компаний нефтегазового сектора во главе с акциями "Газпрома", подогретыми прогнозами концерна по газовым ценам в предстоящий зимний период.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2208,33 пункта (+2%), индекс РТС - 1142,05 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 10,8%.

Доллар просел до 60,93 рубля (-0,3 рубля).

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