Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2627 за тысячу кубометров. Только с начала дня стоимость топлива выросла на 9%.

В Европе установилась жаркая, сухая, маловетреная погода. В реках падает уровень воды, сложности с доставкой топлива водным транспортом усугубляются.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2128, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Цены на газ в Европе выросли из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку-1". Его мощность сократилась в пять раз в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады в Россию с ремонтной базы Siemens Energy вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Рост котировок европейского спота подстегнула конкуренция с Азией за свободные объемы сжиженного природного газа. Ограничив себе доступ к российскому газу, Европа пытается найти спасение на рынке СПГ, сделав его максимально дефицитным.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановилась часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.