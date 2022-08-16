"Роснефть" уведомила депозитарий о необходимости автоматической расконвертации расписок

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" уведомила депозитарий своей DR-программы - JP Morgan - о необходимости автоматической конвертации расписок.

"В соответствии с частью 13 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ в порядке, предусмотренном решением Совета директоров Банка России, ПАО "НК "Роснефть" 15 августа 2022 г. направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл"), уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ГДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций (автоматическая конвертация)", - говорится в сообщении компании.

Согласно норме закона, на которую ссылается "Роснефть", компания инициирует автоматическую расконвертацию депозитарных расписок.

Такое уведомление компания выпустила в связи с принятыми в конце июня поправками в закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих. Изменения позволили проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права - в российском либо иностранном депозитарии. Для владельцев, права которых учитываются в отечественных депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре.

Согласно закону, компании, получившие право сохранить депозитарную программу, вправе ходатайствовать о непроведении автоматической расконвертации DR, либо о проведении ее после закрытия деппрограммы. Все остальные эмитенты обязаны до 19 августа направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который в свою очередь должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов.

Закон позволяет держателям расписок инициировать принудительную конвертацию их в акции российского эмитента. Для этого до середины октября им нужно обратиться с заявлением в российский депозитарий, в котором открыт счет депо для учета прав на акции российской компании. После окончания сбора заявок депозитарий в течение 10 рабочих дней должен будет провести конвертацию, но только в том случае, если на счете депо окажется достаточно акций российского эмитента. Если их будет меньше, конвертация не состоится.

JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомил владельцев и бенефициарных владельцев глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" об уходе с 13 мая с поста депозитария этой программы российской нефтяной компании.

Как отмечал банк в сообщении, если "Роснефть" в течение 90 дней с даты уведомления не сможет или не назначит депозитария-преемника для программ депозитарных расписок, то JPMorgan расторгнет депозитное соглашение и программы DR НК. В таком случае, в соответствии с законодательством, в течение 30 дней с момента расторжения депозитарий должен направить уведомление владельцам всех глобальных депозитарных акций.

Согласно уведомлению JP Morgan от 15 августа, датой расторжения депозитарного соглашения считается 14 ноября 2022 года.

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июня 2006 г. разрешено размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций "Роснефти" в количестве 2,140 млрд штук. В июле 2006 года "Роснефть" осуществило листинг GDR на Лондонской фондовой бирже.

Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной акции "Роснефти".

По состоянию на 1 июля 2021 года GDR были выпущены на 506 млн обыкновенных акций "Роснефти", что составляет 4,8% от общего количества акций.