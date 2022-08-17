Банк Citi отказался участвовать в автоматической и принудительной конвертации расписок

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Банк Citi как депозитарий не будет участвовать в процедурах автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок (DR), предусмотренных новым российским законодательством. В пятницу, 19 августа, депозитарий закроет книги для конвертации расписок "Татнефти", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ПАО "Ростелеком", говорится в сообщении Citi.

"Депозитарий не будет участвовать в каких-либо аннулированиях с использованием процедур автоматической и принудительной конвертации", - говорится в сообщении. Citi опубликовал его в связи с получением от компаний уведомлений о проведении автоматической конвертации депозитарных расписок.

Депозитарий предупредил, что проинформирован юридическими консультантами о том, что такие процедуры выходят за рамки депозитарных соглашений. В связи с этим он уведомил держателей DR ММК, "Татнефти" и "Ростелекома" о том, что он закроет свои книги для аннулирования в конце рабочего дня 19 августа, так как ожидает, что акции российских эмитентов могут быть автоматически удалены со счета его российского депозитария 22 августа.

На прошлой неделе Citi предупреждал, что из-за автоматической и принудительной расконвертации DR может принять решение о приостановке расконвертации до сверки данных с российским депозитарием, и не будет возобновлять ее, если придет к выводу о невозможности удовлетворительной сверки.

Конвертация расписок

Процедура автоматической конвертации DR стартовала в России 15 августа в связи с принятием закона 319-ФЗ от 14 июля 2022 года, который предусматривает возможность конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов без участия иностранного банка-депозитария. По закону такие расписки должны быть автоматически, без участия держателей, конвертированы в акции российских эмитентов.

Компании обязаны направить уведомление об автоматической расконвертации до 19 августа. Избежать ее могут только компании, которым ранее было позволено сохранить депозитарную программу. Для этого им нужно направить заявление в Минфин, пока это сделала только АФК "Система", попросив отсрочить эту процедуру до мая 2023 года.

Процесс автоматической конвертации депозитарных расписок (DR), которые учитываются российскими депозитариями, займет примерно 2,5-3 недели, сообщил в понедельник Банк России.

Кроме того, держатели расписок, права на которые учитываются иностранными депозитариями, вправе до 11 октября 2022 года заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний. Российские депозитарии, в которых открыты счета депо для учета прав на акции российской компании, аккумулируют все заявки, а потом при достаточности акций на счете депо проведут обмен бумаг.