Старт расконвертации DR будет тихим. Обзор

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Автоматическая расконвертация депозитарных расписок (DR) российских эмитентов, стартующая в понедельник, не окажет серьезного влияния на отечественный фондовый рынок, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. Дело в том, что доля расписок, подпадающих под эту процедуру, ничтожно мала, да и найти более привлекательные объекты для инвестирования владельцам бумаг сложно. Больший эффект может иметь принудительная конвертация, и в среднесрочной перспективе ликвидность рынка акций в РФ способна вырасти в полтора-два раза.

Разрушение и восстановление мостов

Весной держатели DR российских компаний столкнулись сразу с несколькими шоками: резким обвалом их стоимости на американских и лондонской биржах (к примеру, бумаги Сбербанка оценивались в 1 цент), последующей остановкой торгов, а затем - законом о запрете депозитарных программ для российских эмитентов. Принятый закон обязывал компании либо обосновать необходимость сохранения DR-программы, либо свернуть ее, после чего держатели должны были получить локальные бумаги эмитента взамен расписок.

Но именно с их получением и возникали проблемы из-за разрушенной коммуникации между российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) с одной стороны и международными Euroclear и Clearstream - с другой. Официально последние поставили на паузу конвертацию DR после введения 3 июня блокирующих санкций против НРД, так как перечисление ему комиссий за эти операции запрещается санкциями. Однако НРД нашел простой выход - в середине июля обнулил комиссии. Это позволило Euroclear и Clearstream исполнять поручения по конвертации.

Законодательный выход

Но пока НРД искал решение проблемы, Госдума приняла поправки в закон о делистинге DR, разрешив проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права - в российском либо иностранном депозитарии.

Для владельцев, права которых учитываются в отечественных депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре. Эмитенты обязаны с 15 до 19 августа направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который затем должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов. Исключение составляют те из них, которые получили разрешение на сохранение своих депозитарных программ - они могут ходатайствовать об отсрочке или освобождении от автоматической расконвертации.

Другой вариант - принудительный - предусмотрен для случаев, когда учет прав на DR ведут иностранные депозитарии, а операции с ценными бумагами заблокированы из-за санкций. Их держатели смогут до середины октября обратиться с просьбой о расконвертации в российский депозитарий, в котором открыт счет депо для учета прав на акции российской компании. Тот, аккумулировав все заявки, должен будет списать акции со счета депо и зачислить на счет заявителей, но только если акций хватит на всех.

Бесплатно почти некому

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты рассказывают, что процесс конвертации шел и ранее в стандартном режиме, а потому часть инвесторов уже могла получить локальные акции российских эмитентов. Но для этого инвесторам необходимо было направить своему брокеру соответствующее поручение, а также оплатить комиссию банку-депозитарию за операцию. Преимущество автоматической расконвертации в том, что ее инициирует эмитент, и для держателей она бесплатна. Но этими преимуществами смогут воспользоваться немногие инвесторы, предполагают эксперты.

"К сожалению, в публичной плоскости нет этой информации, но доля этих расписок (зарегистрированных в российской системе учета - ИФ) должна быть ничтожно мала. DR российских эмитентов торговались преимущественно на иностранных биржах", - говорит главный аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунёв. Это подтверждает и начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Аналогичные оценки и у эмитентов. В "Татнефти" "Интерфаксу" сказали, что депозитарных расписок, подлежащих автоматической конвертации, "скорее всего, не очень большое количество". В МТС ожидают, что объем расписок, подпадающих под эту процедуру, "будет незначительным".

Но позднее, как ожидают эксперты, так или иначе будет расконвертировано большинство расписок. "Когда принято локальное законодательство, есть понятный механизм расконвертации, большинство компаний закроют программы DR и проведут принудительную расконвертацию после 15 августа", - полагает Тунёв.

Впрочем, иностранные организации, задействованные в программах выпуска DR, настороженно отнеслись автоматической и принудительной расконвертации. Банк Citi сообщил, что был проинформирован юридическими консультантами о принятых изменениях и о том, что они выходят за рамки депозитарного соглашения. Поэтому он может принять решение о приостановке расконвертации до сверки данных с российским депозитарием, и не возобновлять ее, если придет к выводу о невозможности удовлетворительной сверки.

Больше ликвидности при незначительном давлении

Серьезного давления на российский фондовый рынок расконвертация расписок не окажет, считают эксперты.

"Основные владельцы расписок - либо институциональные инвесторы из недружественных стран, либо крупные акционеры. Первые не смогут продать акции (введен запрет - ИФ), а вторые не будут", - считает Тунёв. В итоге с точки зрения интегрального воздействия расконвертации расписок на широкий рынок акций краткосрочный результат должен быть нейтральным, рассуждает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин. По его словам, отсутствие сильного воздействия расконвертации на рынок обусловлено, в том числе и тем, что объемы продаж акций, полученных физлицами в результате расконвертации, не будут большими. По мнению экспертов, в России сложно найти более привлекательный инструмент для вложений, чем акции "голубых фишек". Инвестору придется искать себе "какой-то другой привлекательный ликвидный актив", если он решит продать полученные в результате конвертации акций "голубых фишек", "которые имеют ожидаемую доходность, по скромной оценке, 15-30% годовых", отмечает Затолокин.

"Однако некоторые акции, где доля расписок была особенно высока, могут оказаться под концентрированным воздействием продаж и локально потерять 10-20% в цене", - считает Затолокин.

Одни из самых крупных программ GDR были в "ЛУКОЙЛe", "Татнефти" и "Норникелe" - 30%, 26% и 21% от количества выпущенных акций (данные из ежеквартальных отчетов эмитентов в 2021 году), обращает внимание Тунёв. "Известно, что в том же "ЛУКОЙЛe" крупные акционеры владели не только локальными акциями, но и GDR", - напоминает он.

Но даже если предложение по отдельным акциям и вырастет, концентрированного влияния на рынок эксперты не ожидают. "Риск некоторого навеса (продавцов - ИФ) сохраняется. Однако он не возникнет одномоментно, а будет распределен во времени. Рынок может постепенно переварить объем предложения от инвесторов, расконвертировавших свои расписки", - считает Карпунин. "Скорее всего, расконвертация пройдет не одномоментно, а будет растянута во времени", - согласен Тунёв.

К тому же определенные меры принял и Банк России. Карпунин напоминает, что ранее ЦБ, чтобы избежать массовой распродажи акций после конвертации депозитарных расписок, ограничил возможность продажи таких бумаг 5% от расконвертированных бумаг в день. Это ограничение распространяется на бумаги, купленные с 1 марта по 27 апреля 2022 года. Приобретенные после этой даты DR расконвертировать нельзя.

А в среднесрочной перспективе расконвертация может позитивно сказаться на состоянии российского фондового рынка. По мнению Затолокина, по результатам этой операции ликвидность рынка акций может вырасти в полтора-два раза. Более того, профессиональные крупные частные инвесторы, представленные в том числе КИК (контролируемые иностранные компании - ИФ), получат вновь возможность привлекать под акции маржинальные займы и покупать, используя "плечо", добавляет он.