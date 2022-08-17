Квартальная выручка сервиса "Циан" выросла почти на треть

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Выручка сервиса по аренде и продаже недвижимости Cian plc (бренд "Циан") во II квартале увеличилась на 31% в годовом выражении и составила 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA выросла в 4 раза и достигла 480 млн рублей. Рентабельность по показателю составила 25,2% против 8,2% во II квартале 2021 года.

Доходы от основного бизнеса "Циана", включающего размещение объявлений, лидогенерацию и онлайн-рекламу, увеличились на 30% - до 1,8 млрд рублей.

По состоянию на 30 июня 2022 года на платформе компании были размещены 1,86 млн объявлений против 2,25 млн объявлений годом ранее. Снижение показателя "Циан" связывает с обратным введением монетизации и ростом цен в российских регионах. В Москве и Московской области, наоборот, увеличилось количество размещений объявлений год к году, следует из отчета.

Во II квартале компания получила убыток в размере 389 млн рублей против убытка в 400 млн рублей годом ранее.

Среднее количество уникальных посетителей "Циана" в месяц снизилось на 13%, до 17,3 млн.

Операционные расходы сократились на 39%, до 1,7 млрд рублей, в основном за счет снижения расходов на персонал и маркетинг.