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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

CEO Альфа-банка вошел в совет директоров "Циана"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров сервиса по продаже и аренде недвижимости "Циана" (Cian plc), говорится в сообщении компании.

Верхошинский также вошел в комитет по аудиту при совете директоров.

В апреле этого года в совет директоров вошел CEO HeadHunter Михаил Жуков. С начала года совет директоров покинули два иностранных представителя – Хлоя Харфорд и Жиль Бланшар.

Крупнейшим акционером "Циана" является Elbrus Capital.

Сервис для продажи и аренды недвижимости Cian.ru работает с 2001 года. В ноябре 2021 года "Циан" провел IPO на NYSE, акции компании также торгуются на "Мосбирже".

Альфа-банк Циан
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