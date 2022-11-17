"Циан" предупредил о технических сложностях при возможной выплате дивидендов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сервис размещения объявлений в сфере недвижимости "Циан" (головная компания Cian plc) накопил достаточно средств на балансе и допускает в будущем рассмотрение вопроса о выплате дивидендов, но предупреждает о возможных технических сложностях, сообщила компания.

По словам гендиректора компании Дмитрия Григорьева, слова которого приводятся в сообщении, с начала 2022 года компания генерировала FCF и "аккумулировала значительную сумму денежных средств на своем балансе". Остаток денежных средств и его эквивалентов на 30 сентября составляет 139 млн рублей.

"В случае, если наши показатели продолжат оставаться высокими, мы будем рассматривать варианты использования этих денежных средств, включая потенциальное распределение средств между акционерами (выплату дивидендов)", - отметил он.

Одновременно в компании напомнили, что сейчас существует ряд ограничений с точки зрения корпоративной структуры компании, а также международного и российского законодательств, что приводит к сложностям при перераспределении средств.

Головная компания "Циана" зарегистрирована на Кипре. В ноябре 2021 года "Циан" провел IPO на NYSE, акции компании также торгуются на "Мосбирже".

"В случае, если такое распределение будет планироваться, мы рассмотрим возможные варианты решения и будем своевременно информировать все заинтересованные стороны", - отметил Григорьев.

Согласно годовой отчетности за 2021 год, ключевой акционер "Циан" - Elbrus Capital, которому принадлежит 45,1% компании. У структур Goldman Sachs - 10,1%, MPOC Technologies, которой владеет основатель "Циан" Дмитрий Демин, принадлежит 8%. У председателя совета директоров и экс-CEO "Циан" Максима Мельникова - 6,2%.