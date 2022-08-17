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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Чистая прибыль Target во II финквартале упала почти в 10 раз из-за вынужденных распродаж

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Target Corp, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, зафиксировала почти десятикратное снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале из-за вынужденной уценки товаров, сказавшейся на рентабельности ее операций.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июля, составила $183 млн по сравнению с $1,82 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,39 с $3,65.

Прибыль без учета разовых факторов также составила $0,39 на акцию, оказавшись существенно хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,79 на акцию.

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Валовая маржа в минувшем квартале упала до 21,5% с 30,4% годом ранее, что в компании объясняют уценкой товаров с целью сокращения избыточных запасов, скопившихся на ее складах. Кроме того, это связано с увеличением расходов на транспортировку и повышением зарплат, а также числа сотрудников в распределительных центрах, отмечают в Target.

В июне компания предупреждала, что будет вынуждена ускорить распродажу складских запасов, в том числе сезонных товаров, спрос на которые оказался существенно более низким, чем ожидалось.

Квартальная выручка Target увеличилась на 3,5%, до $26,04 млрд, немного превысив консенсус-прогноз рынка, составлявший $26,03 млрд. Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 2,6% при ожидавшемся повышении на 2,8%.

Компания подтвердила прогноз на текущий фингод, согласно которому темпы роста ее выручки будут выражаться "низким или средним однозначным числом" в процентном выражении. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков для годовой выручки Target составляет $109,83 млрд, что на 3,6% выше показателя прошлого фингода.

Акции Target теряют в цене 3,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 22%.

Target
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