Цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть, рухнувшие до минимальных за полгода значений накануне, в ходе торгов в среду снова перешли к снижению.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:39 по московскому времени подешевели на $0,36 (0,39%) - до $91,98 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,11 (0,13%) - до $86,42 за баррель.

Во вторник фьючерсы на Brent упали в цене на 2,9%, а контракты на WTI подешевели на 3,2%, обновив минимумы с середины февраля и конца января соответственно.

Негативным фактором для нефтяного рынка стал пересмотр данных о динамике ВВП еврозоны во втором квартале. Согласно пересмотренным данным Евростата, экономика валютного блока в апреле-июне увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,7%.

Рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс.

При этом эксперты Goldman Sachs Group Inc. скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. Они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Определенную поддержку котировкам в начале торгов оказали обнародованные накануне вечером данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, будет обнародован в среду, в 17:30 мск.