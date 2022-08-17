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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Brent подорожала до $93,58 за баррель на данных о снижении запасов в США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти после падения во вторник до полугодовых минимумов вернулись к росту после публикации статистики о неожиданном сокращении запасов в США за минувшую неделю.

К 17:50 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,24 (1,34%) - до $93,58 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моментьу дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,57 (1,81%) - до $88,10 за баррель.

Во вторник фьючерсы на Brent упали в цене на 2,9%, а контракты на WTI подешевели на 3,2%, обновив минимумы с середины февраля и конца января соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,06 млн баррелей - до 424,95 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,64 млн баррелей и составили 215,67 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 766 тысяч баррелей, до 112,26 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 800 тысяч баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Рынок продолжает следить за переговорами по ядерной программе Ирана, на которых в последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group Inc. скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. Они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сказал Bloomberg, что мировой нефтяной рынок столкнется с высоким риском нехватки предложения в этом году, поскольку спрос остается устойчивым, а резервные производственные мощности сокращаются.

Он отметил, что опасения по поводу замедления потребления в Китае и во всем мире, которые в этом месяце привели к снижению цен на нефть на 16%, были преувеличены. В то же время у производителей в ОПЕК и за ее пределами заканчиваются дополнительные поставки, которые они могут вывести на рынок.

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