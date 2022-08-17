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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Золото подешевело до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются на торгах в среду из-за роста курса доллара и доходности гособлигаций США. Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:38 по Москве снизились на 0,46% - до $1781,5 за унцию, минимума с 3 августа.

Сентябрьские фьючерсы на серебро дешевеют на 1,6%, до $19,78 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, поднимается в ходе торгов на 0,2%. Доходность 10-летних гособлигаций США составляет 2,89% против 2,812% на закрытие торгов во вторник.

"Цены на золото и серебро снова снижаются в среду на фоне опасений по поводу спроса на драгоценные металлы после слабых экономических данных из Китая и все еще высоких опасений рецессии в США и в мире", - отметил старший аналитик Kitco Джим Уайкофф.

NYMEX США Kitco Джим Уайкофф
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