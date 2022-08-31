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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года
Фото: Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Цены на серебро упали до уровней, в последний раз зафиксированных более двух лет назад, на фоне "ястребиных" сигналов от Федеральной резервной системы США, заставивших инвесторов переключиться на покупку доллара, пишет Trading Economics.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на бирже Comex снизились в цене на 2,45%, до $17,72 за унцию.

По итогам августа серебро может подешеветь почти на 12%.

Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Comex США ФРС Джером Пауэлл ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс
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