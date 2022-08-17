Задолженность по зарплате в России в июле сократилась на 8,7%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В России просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа 2022 года составила 732,1 млн рублей, что на 69,6 млн рублей, или на 8,7%, меньше, чем по состоянию на 1 июля, сообщил Росстат.

Ранее в июне долги по зарплате в стране снизились на 9,9%, в мае - поднялись на 0,1%, в апреле - сократились на 11,8%, в марте - выросли на 8,3%, в феврале - на 1,7%, в январе - на 16,4%.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 259,8 млн рублей (35,5%), в 2021 году - 136,3 млн рублей (18,6%), в 2020 году и ранее - 336,0 млн рублей (45,9%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 августа составила 717,2 млн рублей, по сравнению с 1 июля она упала на 79,2 млн рублей, или на 9,9%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 августа полностью пришлась на долги федерального бюджета и составила 14,9 млн рублей (рост в 2,8 раза относительно уровня предыдущего месяца).

Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 августа составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 43,9%; строительство - 14,3%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 11,3%; добыча полезных ископаемых - 8,5%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 8,4%; транспорт - 6,3%.