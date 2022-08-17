Руководство ФРС ожидает дальнейших повышений ключевой процентной ставки

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего в 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive) уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

ФРС в июле единогласным решением повысила диапазон процентной ставки на 75 б.п., рекордными темпами с 1994 года, до 2,25-2,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Вместе с тем многие члены руководства Федрезерва отметили, что они опасаются рисков чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, и допустили замедление темпов повышения ставки в будущем.

Также они выразили тревогу относительно того, что период повышенной инфляции может затянуться, если общественность усомнится в решимости центробанка поднять ставку до уровня, достаточного для обуздания роста потребительских цен.

Следующее заседание FOMC назначено на 20-21 сентября. Оно будет сопровождаться пресс-конференцией Пауэлла и публикацией обновленных экономических прогнозов.

Уже на июльском заседании члены руководства ФРС отметили, что их макроэкономические прогнозы значительно ухудшились по сравнению с июньскими цифрами, и что они ожидают роста безработицы в США уже в этом году.

По оценкам членов FOMC, индекс PCE - показатель инфляции, на который они предпочитают ориентироваться, составит 4,8% в 2022 году, а затем снизится до 2,2% в 2023-м и до 1,9% в 2024-м.

Американские фондовые индексы замедлили снижение после публикации протокола июльского заседания Федрезерва, сочтя позитивным сигналом опасения некоторых руководителей центробанка по поводу чрезмерного ужесточения ДКП, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones к 21:43 МСК опустился на 0,14%, S&P 500 - на 0,28%, Nasdaq - на 0,6%.