WSJ сообщила о скорой покупке Estee Lauder бренда Tom Ford за $2,8 млрд

Для Estee Lauder сделка станет крупнейшей в истории компании

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2,8 млрд с учетом долга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Estee Lauder опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering SA.

Стороны могут объявить о сделке уже 15 ноября, если переговоры не расстроятся в последний момент, отмечают источники газеты. Для Estee Lauder она станет крупнейшей в истории компании.

Бренд Tom Ford был основан в 2005 году американским дизайнером Томом Фордом, до этого работавшим креативным директором в Gucci. Компания специализируется на мужской одежде, хотя также производит женскую одежду, аксессуары и парфюм. Фирма уже сотрудничает с Estee Lauder, выпуская совместную коллекцию косметики.

По данным Bloomberg, обсуждаемая сделка предусматривает передачу лицензий на производство очков и одежды Tom Ford сторонним брендам.

Акции Estee Lauder подешевели на 40% с начала 2022 года. Компания выпускает парфюмерные и косметические товары более 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna.