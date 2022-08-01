Estee Lauder планирует приобрести бренд Tom Ford

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Компания Estee Lauder Cos ведет переговоры о приобретении люксового модного бренда Tom Ford, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сумма сделки может превысить $3 млрд и стать крупнейшей покупкой в истории производителя косметики. Между тем не факт, что переговоры завершатся успехом, поскольку на бренд Tom Ford претендуют и другие покупатели, сказали источники.

Бренд Tom Ford был основан в 2005 году американским дизайнером Томом Фордом, до этого работавшим креативным директором в Gucci. Компания специализируется на мужской одежде, хотя также производит женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирма уже сотрудничает с Estee Lauder, выпуская совместную коллекцию косметики.

Акции Estee Lauder дорожают на 0,4% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании, производящей парфюмерные и косметические товары более 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, упала на четверть, до $97,6 млрд.