Что случилось этой ночью: пятница, 19 августа

Возгорание на складе боеприпасов в Белгородской области, критика убыточных контрактов ОСК со стороны Путина, сбитый около севастопольского аэропорта "Бельбек" дрон

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Вечером в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об отсутствии жертв и пострадавших.

- Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты в гражданском судостроении. По словам президента, необходимо "своевременно, грамотно отработать в короткие сроки все формальные вопросы", связанные с заключением договоров.

- Губернатор Севастополя сообщил о беспилотнике, сбитом около аэропорта "Бельбек". Об этом Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

- США призвали предоставить доступ к Запорожской АЭС для МАГАТЭ. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США сильно обеспокоены ситуацией вокруг электростанции.

- Госдеп уведомил Конгресс об опасениях по инициативе о признании РФ "спонсором терроризма". Источники издания Politico указывают, что, по мнению ведомства, это решение может поставить под угрозу сделку по вывозу зерна из украинских портов.