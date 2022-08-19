Литовская Viciunu grupe нашла пять покупателей на российский бизнес

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших групп Литвы по производству продуктов питания Viciunu grupe нашла пять потенциальных покупателей на свой бизнес в России, но пока не может прогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы его продать. Об этом говорится в сообщении компании.

Шорт-лист из пяти потенциальных покупателей составили эксперты Ernst&Young. Процесс "занял больше времени, чем планировалось из-за тщательной проверки того, кто является конечным выгодополучателем", отметила компания.

"Бизнес-консультанты не берутся определить, сколько времени займет процесс до подписания окончательного договора купли-продажи. Чтобы ускорить процесс, юристы Viciunu grupe уже подготовили шаблон договора купли-продажи, на основании которого будут вестись переговоры с выбранным конечным покупателем, - говорится в сообщении. - С учетом обстоятельств процесса продажи и с учетом пожеланий сторон сделки кандидатуры называться не будут".

Потенциальные покупатели заинтересованы в приобретении всей бизнес-инфраструктуры. С ними идут "переговоры не только о действующей фабрике, но и о деловых отношениях, торговых марках и сформированном составе сотрудников".

Вероятным покупателям предоставляют финансовую информацию и юридические сведения группы, показывают фабрику в Калининграде.

В начале апреля глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис заявил, что компания окончательно прекратит работу в России в течение трех-четырех месяцев.

7 марта Viciunu grupe сообщила об остановке деятельности в России и прекратила все инвестиции в местное производство, в логистику, торговлю, остановила все спонсорские и маркетинговые кампании.

Продукция группы, которая производится в Калининградской области, продается в России и, на других восточных рынках.

Viciunu grupe выпускает продукцию из сурими, специализируется на производстве рыбной продукции и хлебобулочных изделий. Ассортимент компании составляет около 3 тысяч видов под торговыми марками: VICI, Esva, Columbus и др. В целом ежегодно группа производит более 120 тысяч тонн продукции.