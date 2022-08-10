Emerson оценила убыток от выхода из российских активов в $162 млн

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU -Американская инжиниринговая Emerson списала $162 млн в связи с объявленным в мае выходом из российских активов, сообщается в отчете корпорации.

"4 мая 2022 года Emerson объявила о своем намерении прекратить бизнес-операции в России и продать "Метран", свою производственную дочернюю компанию в РФ. Исторически продажи Emerson в России, в основном, относились к сегменту решений для автоматизации и составляла примерно 1,5% годовой выручки. В третьем квартале 2022 финансового года компания признала убыток до налогообложения в размере $162 млн, связанный с прекращением деятельности в России. (...) Emerson стремится к упорядоченной передаче этих активов и будет поддерживать своих сотрудников в этом процессе", - говорится в документе.

Отмечается, что объем портфеля отмененных заказов из России в сегменте "промышленная автоматизация" - $132 млн.

Emerson занимается автоматизацией производства, технологических процессов и систем распределения в химической, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, энергетической, водоочистной, пищевой и других отраслях.

Как сообщалось, Emerson Electric Co. стала единственным владельцем АО "Промышленная группа "Метран", ведущего российского производителя средств автоматизации технологических процессов, в 2009 году. В 2015 году компания открыла в Челябинске офисно-производственный комплекс стоимостью $40 млн и заявила о намерении построить вторую очередь. На новую площадку вместе с производственными линиями переехала ПГ "Метран".

В 2016 году на заводе в Челябинске была введена в эксплуатацию производственная линия, позволившая локализовать в России выпуск измерительных контроллеров ControlWave Micro. В 2018 году запущено производство кориолисовых расходомеров и соленоидных клапанов.

Согласно отчету компании, по итогам 2021 года "Метран" получил 1,306 млрд рублей (в 2020 году - 357,25 млн рублей) чистой прибыли при выручке в 6,472 млрд рублей (5,566 млрд рублей).

У АО есть обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, представительства в Иркутской области, Пермском крае, а также дочернее АО "Метран-Экспорт" в Челябинске.