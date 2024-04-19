Viciunu grupe продала рыбзавод под Калининградом петербургской УК "Группа Океан"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Петербургское АО "УК "Группа Океан"" стало собственником рыбопереработчика ООО "Вичюнай-Русь" (Калининградская область), ранее входившего в литовскую Viciunu grupe, говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 апреля. УК "Группа Океан" теперь владеет 100% ООО. Ранее единственным владельцем "Вичюнай-Русь" была Viciunu grupe (бренд Vici).

Глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис отказался прокомментировать агентству BNS сделку по продаже российского актива.

В отчетности "Вичюнай-Русь" на 2023 год говорится, что сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением госинвестиций в России в феврале 2024 года.

ООО в отчетности также отмечало, что планируется сделка по уступке права требований по договорам займа и долга "Вичюнай-Русь" и эстонской Viciunai Nordic AS на общую сумму $29,4 млн и 1,9 млн евро в пользу УК "Группа Океан".

На 31 декабря 2023 года ООО "Вичюнай-Русь" имело задолженность перед банками ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк в общей сумме 3 млрд рублей. При этом в 2023 году компания получила от правительства Калининградской области субсидии на импортозамещение и сохранение рабочих мест в размере 703 млн рублей.

Сейчас ООО "Вичюнай-Русь", являясь резидентом особой экономической зоны в Калининградской области, занимается модернизацией производства. В сентябре 2023 года инвестиции в проект были скорректированы и теперь ожидаются на уровне 710 млн рублей, тогда как в ноябре 2020 года планировалось вложить 1 млрд рублей. На конец 2023 года на предприятии работало 1,2 тысячи человек.

В отчетности сказано, что санкции, введенные в отношении российских предприятий в 2022 году, не оказали существенного негативного влияния на производственную деятельность общества. Были изменены логистические цепочки поставки сырья. В 2023 году ООО "Вичюнай-Русь" реализовало продукцию на 18 213 млн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 1,27 млрд рублей.

В декабре 2023 года министерство сельского хозяйства Калининградской области сообщало, что ООО "Вичюнай-Русь" выпускает более 1,5 тыс. наименований продукции. Это рыбные кулинарные полуфабрикаты в панировке, копченые скумбрия, лосось и масляная рыба, пресервы из сельди, морепродукты и замороженные креветки.

Поставки готовой продукции осуществляются как по России, так и на экспорт. Сейчас на предприятии обновляют две основные линии, что должно увеличить производительность до 200 тонн готовой продукции в неделю.

Viciunu grupe, которой владеет мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и его партнер Людас Скерюс, заявляла планах продать бизнес в России еще весной 2022 года, но быстро это сделать не получилось.

АО "УК "Группа Океан" учреждено в Санкт-Петербурге в июне 2023 года, владельцы в ЕГРЮЛ не раскрываются. По данным источника газеты "Коммерсантъ", компания может действовать в интересах крупного импортера и дистрибутора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" с головным офисом в Санкт-Петербурге.