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Котировки Foot Locker взлетели на 20% на квартальной отчетности, отставке CEO

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Акции американского ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. резко подорожали после публикации сильной отчетности за минувший финансовый квартал и сообщения об отставке главного исполнительного директора компании.

Котировки компании растут на 19,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала 2022 года ее капитализация упала на 27%, до $3,07 млрд.

Чистая прибыль Foot Locker за 13 недель, завершившихся 30 июля, составила $94 млн, или $0,99 в расчете на акцию, против $430 млн, или $4,09 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $1,10, превысив консенсус-прогноз аналитиков FactSet в размере $0,80 на акцию.

Выручка компании сократилась до $2,07 млрд с $2,28 млрд годом ранее, совпав с ожиданиями аналитиков. Сопоставимые продажи в прошлом квартале снизились на 10,3% вместо ожидавшегося падения на 14,6%.

Также компания сообщила об уходе в отставку главного исполнительного директора Ричарда Джонсона 1 сентября. Новым главой станет Мэри Диллон, ранее возглавлявшая сеть магазинов косметики Ulta Beauty.

Foot Locker США Ричард Джонсон Мэри Диллон
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